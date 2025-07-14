Dünyanın görevdeki en yaşlı devlet başkanı: Sekizinci kez aday olacağını duyurdu!

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, 92 yaşında olmasına rağmen yeniden aday olduğunu sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Fransızca ve İngilizce yaptığı paylaşımlarda Biya, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayım. Sizlere hizmet etme kararlılığım, karşı karşıya olduğumuz sorunların aciliyetiyle örtüşüyor” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Biya’nın aylardır süren dijital kampanya sinyallerinin ardından geldi. 2018’de ilk kez sosyal medyada adaylığını duyuran Biya, 2025 seçimi için de benzer bir yöntem tercih etti.

42 YILLIK İKTİDAR

Biya, 1982 yılında Ahmadou Ahidjo’nun istifasının ardından iktidara geldi. 2008’de anayasada yapılan değişiklikle görev süresi sınırlaması kaldırıldı ve Biya’nın sınırsız sayıda aday olmasının önü açıldı.

Son seçim olan 2018’de oyların yüzde 71.28’ini aldığı açıklanmış, ancak muhalefet sonuçlara itiraz etmişti.

Biya’nın yaşı ve sağlık durumu ise uzun süredir Kamerun’da tartışma konusu. Geçtiğimiz yıl kamuoyundan 42 gün boyunca kaybolması, sağlık sorunlarına dair spekülasyonları artırmıştı.

Hükümet, cumhurbaşkanının sağlığının iyi olduğunu belirtse de, bu konuda konuşulmasını “ulusal güvenlik” gerekçesiyle yasaklamıştı.

Biya, son yıllarda nadiren kamuoyu önüne çıkıyor ve yetkilerinin büyük kısmını Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü üzerinden yürütüyor.

MUHALEFETTEN TEPKİLER: "TEKRARA DEĞİL, DEĞİŞİME İHTİYACIMIZ VAR"

İktidar partisi Kamerun Halkının Demokratik Hareketi (CPDM) ve destekçileri uzun süredir Biya’ya yeniden aday olması yönünde çağrıda bulunuyordu. Ancak muhalefet ve bazı sivil toplum kuruluşları, Biya’nın uzun süredir süren yönetiminin ekonomik kalkınmayı ve demokrasiyi engellediğini savunuyor.

İnsan hakları savunucusu ve avukat Nkongho Felix Agbor, Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Biya’nın yeniden adaylığı, Kamerun’da siyasi geçişin tıkandığının açık göstergesidir. 40 yılı aşkın bir iktidarın ardından ülkenin ihtiyacı olan şey tekrar değil, yenilenmedir” dedi.

Biya dışında, 2018 seçimlerinin ikinci ismi Maurice Kamto (Kamerun Diriliş Hareketi), Joshua Osih (Sosyal Demokratik Cephe), avukat Akere Muna ve Cabral Libii (Kamerun Ulusal Uzlaşma Partisi) de adaylıklarını açıkladı.

Bu isimler, Biya'nın uzun süredir iktidarda olmasını eleştirirken, 2025 seçimlerinin adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için kapsamlı reform çağrısında bulunuyor.

EKONOMİK KRİZ VE GÜVENLİK TEHDİTLERİ

Biya’nın yeniden adaylığı sadece siyasal açıdan değil, ülkenin geleceği açısından da ciddi endişeler yaratıyor.

İngilizce konuşulan bölgelerde yıllardır süren ayrılıkçı çatışmalar, Boko Haram’ın kuzeydeki saldırıları ve ekonomik istikrarsızlık, Kamerun’un kırılgan yapısını daha da derinleştiriyor.

Siyasi gözlemciler, Biya’nın hastalanması veya görevi bırakması durumunda ülkede büyük bir yönetim krizi yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Zira Kamerun, 1960'lardaki bağımsızlığından bu yana yalnızca iki cumhurbaşkanı gördü.