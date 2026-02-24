Dünyanın gözü Cenevre’de: ABD, Rusya ve Çin’le nükleer masada

ABD, nükleer silahların kontrolüne ilişkin yeni ve daha kapsamlı bir anlaşma için Rusya ve Çin ile temasa geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan adı açıklanmayan bir kaynak, ABD’li yetkililerin stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma için bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde Rus heyeti ile bir araya geldiğini, yarın ise Çin heyeti ile görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Üst düzey ABD’li yetkili, her ikisi de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyesi olan İngiltere ve Fransa ile verimli ikili görüşmeler gerçekleştirildiğini aktardı.

Yetkili, "Görüşmeleri, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesine taşımak, bir sonraki mantıklı adımı oluşturuyordu" ifadelerini kullanarak, görüşmeler konusunda iyimser olduklarını söyledi.

ABD, Rusya ile arasındaki stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasına ilişkin "Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması"nın (New START) süresinin 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla dolmasının ardından bu defa Rusya ile birlikte Çin’i de kapsayacak yeni ve daha kapsamlı bir silah kontrol anlaşması çağrısında bulunmuştu.

Çin’in silahsızlanma meselelerinden sorumlu Büyükelçisi Shen Jian, daha önce yaptığı açıklamada ülkesinin bu aşamada Moskova ve Washington ile nükleer silahların kontrolüne ilişkin müzakerelere katılmayacağını söylemişti.

Salı günü Çin heyetiyle gerçekleştirilecek görüşmelerin resmi müzakereler içerip içermeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Şubat ayı başında ABD, Çin’in 2020 yılının Haziran ayında gizli bir nükleer deneme gerçekleştirdiğini ileri sürmüş, fakat bu iddia Çinli temsilci Shen Jian tarafından yalanlanmıştı.