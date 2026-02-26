Dünyanın gözü Cenevre’de: İran–ABD görüşmeleri başladı

İran ile ABD arasında dolaylı nükleer görüşmeler İsviçre’nin Cenevre kentinde yeniden başladı. Taraflar arasındaki temaslar, diplomasi için “son fırsat” olarak değerlendiriliyor.

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, görüşmelerde doğrudan bir araya gelmeyerek mesajlarını ara kanallar üzerinden iletiyor.

Görüşmelerde Washington yönetiminin, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını ve uzun menzilli füze üretimini sınırlandırmasını talep ettiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da temaslara katıldığı bildirildi.

Cenevre’de görüşmelere ev sahipliği yapan Umman diplomatik konutundan ABD’li diplomatları taşıdığı düşünülen bir konvoyun ayrıldığı görüldü.

İran devlet televizyonu ise görüşmelere verilen aranın ardından dolaylı nükleer müzakerelerin gün içinde yeniden başlayacağını duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi de görüşmelerin devam edeceğini ve “daha fazla ilerleme kaydetmeyi umduklarını” söyledi.

Bölgedeki askeri hareketlilik ve tarafların sert açıklamaları gölgesinde devam eden görüşmelerin, İran’ın nükleer programı konusunda yeni bir diplomatik zemin oluşturup oluşturamayacağı merak ediliyor.