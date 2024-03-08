Dünyanın ilk yapay zeka kabin çalışanı tanıtıldı

Yayınlanma: 08.03.2024 - 11:11

Güncelleme: 08.03.2024 - 11:11

Katar Havayolları, Almanya'nın başkenti Berlin'de 5-7 Mart'ta düzenlenen ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda Sema 2.0 adlı yapay zeka kabin çalışanını katılımcılara sundu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, havayollarının dijital platformu QVerse üzerinden erişilebilen Sema 2.0, yolculara bagaj izin prosedürleri ve check-in sürecine ek olarak uçuşlarla ve seyahat planlamalarıyla ilgili destek sunacak.

Ayrıca yolcular, birçok konuyla ilgili sık sorulan soruların yanıtlarını da Sema 2.0'dan öğrenebilecek.

Yeni Zelanda merkezli yapay zeka firması UneeQ'le ortak tasarlanan program için bir özgeçmiş de yaratıldı. Buna göre Katar'ın başkenti Doha'da doğan Sema 2.0, Katar Havayolları'nda özel bir eğitimden geçtikten sonra işe alındı.

Havayollarının pazarlama bölümünün yardımcı direktörü Babar Rahman, yapay zeka destekli yazılımla ilgili şunları söyledi:

"Sema 2.0'ın uygulamaya geçirilmesi, yolcularımızla kişisel bağlantılar kurmayı önemsediğimizi vurguluyor. Samimi ve dost canlısı bu etkileşimler sayesinde müşterilerin memnuniyetinin artacağını düşünüyoruz."

UneeQ'in CEO'su Danny Tomsett ise Sema 2.0'ın firmanın prensiplerini taşıdığını belirterek, programın "yapay zekanın sonsuz olanaklarının bir kanıtı" niteliğinde olduğunu söyledi.

Yapay zeka destekli programın, yolcularla sohbet ettikçe zamanla daha da gelişeceği, yeni öğrendiği bilgileri işleyerek daha isabetli yanıtlar verebileceği bildirildi.