Dünyanın peşinde koştuğu uyuşturucu baronu yakalandı

Ekvador’un en çok aranan uyuşturucu baronlarından Wilmer Chavarría, namıdiğer “Pipo” yıllar süren kaçışın ardından İspanya’nın Malaga kentinde yakalandı. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, operasyonun İspanyol polisinin işbirliğiyle gerçekleştirildiğini duyurdu.

İspanya Ulusal Polisi, X platformunda Chavarría’nın polisler tarafından devriye aracına götürüldüğü anların fotoğrafını paylaştı.

Chavarría’nın, yaklaşık 8 bin üyeye sahip Los Lobos adlı uyuşturucu örgütünün lideri olduğu düşünülüyor.

ABD tarafından kısa süre önce “terör örgütü” kategorisine alınan grup, Ekvador’daki siyasi suikastlar ve organize saldırılarla ilişkilendiriliyor. Örgütün Meksika’nın Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile de yakın çalıştığı biliniyor.

Başkan Noboa, Chavarría’nın 2021’de Covid-19 pandemisi sırasında ölmüş gibi yaparak kayıplara karıştığını açıkladı.

Sahte kimlik çıkartarak İspanya’ya taşınan kartel liderinin buradan uyuşturucu sevkiyatları yönettiği, suikast emirleri verdiği ve Ekvador’daki altın madenlerine yönelik haraç çetelerini organize ettiği belirtildi.

EKVADOR KARTEL SAVAŞLARININ ORTASINDA

2010’lu yılların başında Güney Amerika’nın en güvenli ülkelerinden biri olarak görülen Ekvador, son yıllarda cinayet oranlarında sert artış yaşıyor. Kolombiya ve Peru’da üretilen kokainin çıkış güzergâhı haline gelen ülke, kıyı şehirlerinde kontrol mücadelesi veren çetelerin hedefi oldu.

Uyuşturucu çeteleri son dönemde devlet görevlilerine, belediye başkanlarına, gazetecilere ve hatta başkan adaylarına yönelik saldırılarla gündeme gelmişti.