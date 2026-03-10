Dünyanın petrol kapısı tehlikede: Hürmüz Boğazı’nda 'mayın' iddiası

Konuya yakın iki kaynağın aktardığına göre İran, son günlerde boğaza birkaç düzine mayın yerleştirdi.

CNN'in haberine göre kaynaklar, döşenen mayın sayısının henüz geniş çaplı olmadığını ancak İran’ın elindeki kapasitenin çok daha büyük olduğunu belirtti.

Yetkililer, İran’ın küçük botlarının ve mayın döşeme kapasitesinin yüzde 80–90’ını hâlâ koruduğunu, bu nedenle kısa sürede yüzlerce mayın yerleştirebilecek durumda olduğunu ifade etti.

CNN’in daha önceki haberlerine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İran donanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı’nda fiili kontrol sağlıyor.

IRGC’nin, mayın döşeyen küçük tekneler, patlayıcı yüklü botlar ve kıyı konuşlu füze bataryalarından oluşan bir “ölüm hattı” kurabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor.

Devrim Muhafızları daha önce boğazdan geçen her geminin hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Savaşın başlamasından bu yana boğazın durumu CNN’e konuşan kaynaklar tarafından “ölüm vadisi” olarak nitelendiriliyor.

ABD’li yetkililer, ABD Donanması’nın şu ana kadar boğazdan geçen herhangi bir ticari gemiye eşlik etmediğini söyledi.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada boğazdan geçecek gemilere askeri eskort sağlanması seçeneğinin değerlendirildiğini belirtti.