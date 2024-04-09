Dünya'yı harekete geçmeye çağırdı: Gazze çorak bir arazi haline geldi

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki "felaketin" durdurulması için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 11:48
Dünya'yı harekete geçmeye çağırdı: Gazze çorak bir arazi haline geldi
Abone Ol google-news

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

Filistinli sivillerin İsrail'in saldırılarının "yükünü çekmeye" devam ettiğini belirten Peters, "Bu çatışmadan önce zaten büyük zorluklarla mücadele eden Gazze şimdi çorak bir arazi haline geldi" dedi.

Bakan Peters, daimi üyelerinin karar tasarılarını defalarca veto etmesinin BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirememesine neden olduğunu vurguladı.

Gazze'deki "felaketin" durdurulması için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Peters, İsrail'in, Gazze'ye engelsiz insani erişimi sağlamak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini belirtti.

Peters, İsrail'in Filistinlilerin sığındığı Gazze'nin Refah kentine saldırı başlatabileceğine dair açıklamalarından ciddi endişe duyduklarını kaydederek, "Hamas'ı yenmenin bedeli Filistinli sivillere ödetilmemelidir" diye konuştu.


yeni zelanda haberleri BM haberleri

İlgili Haberler

Yeni Zelanda 2024'e 'merhaba' dedi

Yeni Zelanda 2024'e 'merhaba' dedi
Yeni Zelanda, sigara yasağını kaldırıyor

Yeni Zelanda, sigara yasağını kaldırıyor
Yeni Zelanda’daki genel seçimin galibi belli oldu

Yeni Zelanda’daki genel seçimin galibi belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

10 yıldır AKP’nin yönetiminde olan Kaş Belediyesi’nin kasası sıfırlanmış: ‘400 milyon lira borcu var. Kasada 1 lira yok’

10 yıldır AKP’nin yönetiminde olan Kaş Belediyesi’nin kasası sıfırlanmış: ‘400 milyon lira borcu var. Kasada 1 lira yok’
Hükümet kırmızı alarma geçti: IŞİD’den Şampiyonlar Ligi maçlarına tehdit!

Hükümet kırmızı alarma geçti: IŞİD’den Şampiyonlar Ligi maçlarına tehdit!
'İlk görüntüler geldi...' Tam güneş tutulması başladı!

'İlk görüntüler geldi...' Tam güneş tutulması başladı!
Survivor Poyraz’dan elendikten sonra ilk paylaşım

Survivor Poyraz’dan elendikten sonra ilk paylaşım
CHP'den Genel Başkan Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

CHP'den Genel Başkan Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde ‘Baharın Sesleri’

Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde ‘Baharın Sesleri’
Son dakika... Özgür Özel ve partililer YSK önünde: Hatay için 'seçim iptali' başvurusu!

Son dakika... Özgür Özel ve partililer YSK önünde: Hatay için 'seçim iptali' başvurusu!
8 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Survivor All Star, Kızıl Goncalar reyting sıralaması

8 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Survivor All Star, Kızıl Goncalar reyting sıralaması