Duruşmaya yarı çıplak gelen yargıç açığa alındı

25 Kasım 2022 Cuma, 16:40

Kolombiya'da Yargıç Vivian Polonia, sanal bir mahkeme duruşması sırasında yarı çıplak göründüğü ve yatakta sigara içtiği için üç ay uzaklaştırma cezası aldı.

New York Post'ta yer alan haberde, Kolombiya'nın Norte de Santander bölgesi Yargı Disiplin Komisyonu, Yargıç Vivian Polania'nın çok sayıda idari düzenlemeyi ihlal ettiğine karar verdi.

34 yaşındaki Polania, Haziran 2021'de Cúcuta kentinde bir ordu tugayını hedef alan bombalı araç saldırısıyla ilgili Zoom duruşmasına iç çamaşırlarıyla uzanmış ve sigara içerken göründü.

Yargıcın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve disiplin komitesinin soruşturma başlatmasına yol açtı.

ŞUBAT AYINA KADAR ÜCRETSİZ İZİN

Heyetin 16 sayfalık kararına göre, Polonia kamerasını açmadan önce yaklaşık bir saat boyunca kapalı tuttu, kamerası açıldığında ise yatakta "içler acısı" bir durumda yattığını, "uykulu gözlerle darmadağınık" göründüğünü ve konuşmasını gevelediğini ortaya çıkardı.

Duruşmada hazır bulunan bir avukat hakime kameranın açıldığını söylediğinde, Polonia kamerayı hızla kapattı.

Komite, Polonia'nın Şubat ayına kadar ücretsiz izne çıkarılması kararının, duruşmada taraflara saygı göstermediği ve adli kıyafet kurallarına uymadığı için görevlerini yerine getirmeye uygun olmadığının tespit edilmesinin ardından alındığını belirtti.

Kararda, "Böyle bir durum, bir cumhuriyet yargıcının adaleti yönetmesi gereken özen, saygı ve ihtiyatla tutarlı değildir ve görevlinin açık bir saygı eksikliğine işaret etmektedir" denildi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Videonun yol açtığı skandalın ardından sessizliğini bozan Polonia, yarı çıplak olduğunu inkar etti ve duruşma sırasında anksiyete krizi geçirdiği ve tansiyonu düştüğü için uzanmak zorunda kaldığını iddia etti.

Blu Radio'ya konuşan Polonia, aşırı derecede çalıştığını ve bunun da ruh sağlığı sorunlarına yol açtığını söyledi. Polonia ayrıca Cúcuta'daki hakim arkadaşları tarafından uzun süredir zorbalığa maruz kaldığını ve giyim tarzı nedeniyle disiplin cezalarıyla tehdit edildiğini iddia etti.

Polonia daha önce de, 30 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasında fantezi iç çamaşırlarıyla çekilmiş müstehcen fotoğraflarını paylaştığı için soruşturma geçirmişti.