E5 Liderleri Berlin'de toplandı... Avrupa'nın NATO'daki rolü güçlendirilecek

Toplantıya, Washington’dan çevrimiçi olarak NATO Genel Sekreteri de katıldı. Liderler, ABD’nin İttifak içindeki merkezi rolünü vurgularken, Avrupa’nın NATO bünyesindeki sorumluluğunu artırma konusunda görüş birliğine vardı.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, liderlerin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin başarısı için birlikte çalışacakları belirtildi. Bildiride, Avrupa’nın daha güçlü bir NATO içinde daha etkin bir konuma gelmesi gerektiği vurgulandı.

AVRUPA'YA DAHA FAZLA SORUMLULUK

Liderler, Avrupa ülkelerinin NATO içindeki yük paylaşımını artırmasını ve ortak güvenlik için daha fazla sorumluluk üstlenmesini hedeflediklerini açıkladı. Bu çerçevede, savunma harcamalarının ve Avrupa’nın askeri kapasitelere katkısının artırılması yönünde yeni girişimlerin geliştirileceği kaydedildi.

RUSYA VE TERÖRİZM VURGUSU

Ortak açıklamada Rusya, Avrupa-Atlantik güvenliği açısından “en önemli ve en doğrudan tehdit” olarak tanımlandı. Terörizmin ise ittifakın karşı karşıya olduğu en ciddi asimetrik tehditlerden biri olduğu belirtildi. Liderler, NATO’nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda kararlılık mesajı verdi.

SAVUNMADA ORTAK ÜRETİM

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri de savunma sanayii işbirliği oldu. E5 ülkeleri, hava savunma sistemleri, insansız platformlar, yapay zekâ teknolojileri ve uzun menzilli silah sistemleri alanlarında işbirliğini artırma kararı aldı. Avrupa düzeyinde ortak geliştirme ve ortak satın alma projelerinin hızlandırılması hedefleniyor. Bildiride ayrıca, savunma alanındaki teknolojik yeniliklerin desteklenmesi için yeni finansman mekanizmalarının devreye sokulmasının önemine dikkat çekildi.

UKRAYNA'YA DESTEK SÜRECEK

Ukrayna’ya verilen desteğin daha da artırılacağını duyurdu. Rusya’ya yönelik ekonomik baskı ve yaptırımların sürdürülmesinin yanı sıra, Ukrayna’nın enerji altyapısının dayanıklılığının güçlendirilmesine destek verileceği belirtildi. NATO ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve Kiev’in Avrupa-Atlantik güvenliğine yaptığı katkının tanınması gerektiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasında Avrupa ve ABD’nin aktif katılımıyla doğrudan diyalog kurulmasına yönelik girişimlere destek verildiği kaydedildi.

İRAN DOSYASINDA YENİ MESAJLAR

E5 liderleri, ABD ile İran arasında imzalanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimleriyle hayata geçirilen mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Söz konusu anlaşmanın bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi ve küresel ekonominin dengelenmesi açısından bir fırsat sunduğu belirtildi. Liderler, İran’ın hiçbir koşulda nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini yinelerken, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, koşulların oluşması halinde Birleşik Krallık ve Fransa öncülüğünde kurulacak çok uluslu askeri misyona katılmaya hazır olduklarını bildirdiler. Bu gücün, deniz taşımacılığına güvence sağlaması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden güvenli biçimde açılmasına katkıda bulunması öngörülüyor.

Berlin’deki zirve, Avrupa’nın güvenlik mimarisinde daha fazla sorumluluk üstlenme eğiliminin güçlendiğini ortaya koyarken, NATO’nun geleceği, Ukrayna savaşı ve Ortadoğu’daki gelişmeler konusunda Batılı müttefiklerin ortak hareket etme iradesini bir kez daha gözler önüne serdi.