Ebeveynlerini öldürüp, yıllarca cesetleriyle yaşayan katilin cezası açıklandı! Suçunu itiraf eden katilin cezası belli oldu!

Yayınlanma: 13.10.2024 - 14:32

Güncelleme: 13.10.2024 - 14:34

70 yaşındaki babası John McCullough'u alkollü içeceğine koyduğu reçeteli ilaçla zehirleyen, ertesi gün de 71 yaşındaki annesi Lois McCullough'u öldüren 36 yaşındaki Virginia McCullough'un cezası belli oldu.

McCullough, en az 36 yıl olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Avukat, McCullough'un “annesini bir çekiçle dövdüğünü ve bu amaçla satın aldığı bir mutfak bıçağıyla göğsünden defalarca bıçakladığını” söyledi.

Her iki cinayetin de Haziran 2019'da çiftin Essex'teki evlerinde işlendiği kaydedildi. McCullough'un, cinayetten sonraki dört yıl boyunca ebeveynlerinin cesetleriyle birlikte yaşamaya devam ettiği belirtildi.

Cinayetler, anne ve babasının pratisyen hekimlerinin kaçırılan randevularla ilgili endişelerini dile getirmesi ve polisin 15 Eylül 2023'te eve zorla girmesiyle ortaya çıktı.

Cinayetten sonraki dört yıl boyunca ebeveynlerinin cesetleriyle birlikte yaşamaya devam eden McCullough'un, yıllarca ailesinin nerede olduklarına dair yalanlar söylemiş, doktorlara ve akrabalarına sık sık ailesinin hasta, tatilde ya da uzun seyahatlerde olduğunu söylediği kaydedildi.

“EVİN İÇİNDE DERME ÇATMA MEZAR İNŞA ETTİ”

Savcı Lisa Wilding, Chelmsford Kraliyet Mahkemesine verdiği ifadede, McCullough'un Anglia Ruskin Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışan babası için “derme çatma bir mezar inşa ettiğini” söyledi.

“Dikdörtgen şeklindeki mezar, Bay McCullough'un yatak odası veya çalışma odası olan bir odada bulunmuş ve yığma bloklardan oluşmuştur” söyleyen Wilding, cesedin üzerinin “çok sayıda battaniye ile örtülü olduğunu ve üzerinde bir dizi resim ve tablo bulunduğunu” söyledi.

“Annesinin uyku tulumuna sarılmış cesedini, mülkün en üst katındaki annesinin yatak odasındaki bir gardırobun içine gizlemiştir” diyen Wilding, McCullough'un “Mart 2019'dan beri anne ve babasını öldürmeyi düşündüğünü ve bunun için plan yaptığını” kaydetti.

“EMEKLİ MAAŞLARINDAN DA YARARLANDI”

McCullough'un, ölümlerinden sonra ebeveynlerinin adına ödenmeye devam eden “emekli maaşlarından yararlanmaya devam etmesini sağlamak için düzenlemeler yaptığını” söyleyen Wilding, 18 Haziran 2019 ile 15 Eylül 2023 tarihleri arasında babasının devlet emekli maaşından 59.664,01 Sterlin ve annesinin öğretmen emekli maaşından 76.334,58 Sterlin “yararlandığını” ifade etti.

McCullough'un eylemlerinin “ebeveynler ve çocukları arasında var olması gereken güvenin ağır bir ihlali” olduğunu belirten Hakim Justice Johnson, McCullough'un “büyük miktarda reçeteli ilaç” biriktirmesi ve Mayıs 2019'da bir bıçak ve “tabletleri ezmek ve ayırmak için aletler” satın alması nedeniyle suçların “önemli ölçüde hem önceden tasarlama hem de planlama” içerdiğinden emin olduğunu dile getirdi.

GÖZALTINA ALINIRKEN İTİRAF ETMİŞTİ

Tutuklamanın kamera kayıtları, polisin, McCullough ile koridorda yüzleşmeden önce eve zorla girdiğini ve McCullough'un suçlarını itiraf ettiğini gösteriyor.

McCullough, tutuklamayla ilgili olarak polislere, “Bunun eninde sonunda başıma geleceğini biliyordum. Cezamı çekmem uygun olur. Neşelen, en azından kötü adamı yakaladın” ifadelerini kullandı.

Tutuklanmasının ardından ailesini nasıl öldürdüğünü ayrıntılı bir şekilde anlatan McCullough, polislere cinayet silahının nerede olduğunu söylerken, annesini bıçaklamak için kullandığı bıçağın merdivenlerin altında olduğunu belirterek, “Üzerinde hala kan olacak, paslanmış ama üzerinde hala kan izleri olacak” dedi.

McCullough, polise annesini öldürmek için “cesaretini toplaması” gerektiğini ifade ederek, “Çünkü, bunu yapmam gerektiğini biliyordum” diye konuştu.

“Ailesini soğukkanlılıkla öldürdü” diyen polis Rob Kirby, McCullough'un “hayatının neredeyse her yönü” hakkında yalan söyleyen “zeki bir manipülatör” belirtti.