Ebola krizi büyüyor... Yüzlerce yeni vaka aşı yarışını tetikledi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkedeki doğrulanmış Ebola vakalarının sayısının 321'e ulaştığını duyurdu. Salgın üç farklı eyalette yayılırken, resmi verilere göre şu ana kadar 48 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan uluslararası sağlık kuruluşları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da etkisini sürdüren Ebola salgınına karşı mücadeleyi hızlandırdıklarını ve bölgede yaygınlaşan 'Bundibugyo' suşuna yönelik bir aşının geliştirilmesi için acil adımlar attıklarını açıkladı.

250'DEN FAZLA CAN ALDI

Yaklaşık 250 kişinin ölümüne ve 1.100'den fazla kayıtlı vakaya yol açan yeni salgın, bilim insanları ile küresel sağlık kuruluşlarını hızlı üretilebilecek ve Afrika'daki etkilenen bölgelerde klinik olarak test edilebilecek bir aşı geliştirme yarışına soktu.

Ancak şu anda Bundibugyo suşuna karşı onaylanmış herhangi bir aşı veya tedavi bulunmuyor.

DSÖ EN YAKIN ADAYI AÇIKLADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), cumartesi günü yaptığı açıklamada, Bundibugyo suşuna karşı geliştirilmeye en yakın adayın, Uluslararası AIDS Aşı Girişimi (IAVI) tarafından geliştirilen tek dozluk rVSV aşısı olduğunu bildirdi.

Söz konusu aşının geliştirilmesinde, Ebola'nın en yaygın türü olan Zaire suşuna karşı lisanslı olarak kullanılan Ervebo aşısının temel teknolojisinden yararlanılıyor.

Kâr amacı gütmeyen sağlık kuruluşu IAVI, pazartesi günü yaptığı açıklamada, aşının geliştirilmesi için Teksas Üniversitesi Tıp Şubesi ile iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

DENEYLERDE BAŞARILI OLDU

Ervebo aşısının geliştirilmesinde görev alan virolog Thomas Geisbert, Mayıs ayında AFP'ye yaptığı açıklamada, 2013 yılında maymunlar üzerinde gerçekleştirilen deneylerde benzer bir aşının Bundibugyo suşuna karşı etkili koruma sağladığını söyledi.

Geisbert, projenin daha sonra ilaç şirketlerinin ilgisizliği nedeniyle yaklaşık on yıl boyunca rafa kaldırıldığını belirtti.

DSÖ'ye göre Bundibugyo suşuna karşı geliştirilen rVSV aşısının insanlar üzerinde klinik denemelere hazır hale gelmesi için muhtemelen 7 ila 9 ay gerekecek.

Bununla birlikte, dünyanın en büyük aşı üreticilerinden biri olan Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilecek aşının, klinik deneyler için 2 ila 3 ay içinde hazır hale gelebileceği değerlendiriliyor.

MODERNA DA YARIŞTA

Salgına karşı geliştirilen üçüncü aşı adayı ise, Salgınlara Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) tarafından finanse edilen ve ABD'li ilaç devi Moderna tarafından geliştirilen mRNA tabanlı aşı olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, Bundibugyo suşuna karşı etkili bir aşının geliştirilmesinin, mevcut salgının kontrol altına alınmasının yanı sıra gelecekteki Ebola salgınlarıyla mücadelede de kritik öneme sahip olacağını belirtiyor.