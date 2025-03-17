Ebola tedavisinde yeni dönem: %100 koruma sağladı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:49

Güncelleme: 17.03.2025 - 13:49

Ebola virüsü, insanlar ve primatlar için son derece ölümcül olup, enfekte bireylerin yaklaşık %90'ında ölüme yol açabiliyor.

Özellikle 2013-2016 yılları arasında Batı Afrika'da görülen büyük salgında, 28 bin 600 kişiden 11 bin 325’i hayatını kaybetmişti.

Daha yakın tarihlerde, 2018-2020 yılları arasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’da yaşanan salgın ise 3 bin 481 enfekte kişiden 2 bin 299'unun ölümüyle sonuçlandı.

Mevcut tedaviler, antikor bazlı olup belirli koşullarda saklanması gerektiğinden soğuk zincir taşımacılığı gerektiriyor ve kriz bölgelerinde uygulanmasını zorlaştırıyor. Bu yüzden, hızlı ve yaygın bir şekilde kullanılabilecek oral ilaçlar büyük önem taşıyor.

Araştırmacılar, Obeldesivir (ODV) adlı antiviral ilacın maymunlarda Ebola enfeksiyonuna karşı etkili olduğunu ortaya koydu.

Daha önce yapılan çalışmalarda ODV'nin RNA virüslerine karşı etkili olduğu biliniyordu. Ancak son araştırma, bu ilacın ağızdan alındığında Ebola’ya karşı tam koruma sağlayabileceğini kanıtladı.

'EBOLA VİRÜSÜNE KARŞI %100 KORUMA'

Araştırmada, rhesus makakları ve yengeç yiyen maymunlar kullanıldı.

Ebola virüsüne maruz kalan beş rhesus ve beş yengeç yiyen makak, maruziyetten 24 saat sonra başlayarak 10 gün boyunca ODV tedavisi aldı. Üç maymun ise kontrol grubu olarak takip edildi.

Sonuçlar oldukça çarpıcıydı:

Rhesus makakları %100 hayatta kaldı.

Yengeç yiyen makaklarda hayatta kalma oranı %80 oldu.

Tedavi edilen maymunlarda bağışıklık sisteminin daha iyi çalıştığı tespit edildi.

ODV’nin anti-enflamatuar etkisi olduğu ve aşırı bağışıklık tepkilerini azalttığı görüldü.

SALGINLARA KARŞI YENİ UMUT

Araştırmacılar, ODV’nin sadece virüsle ilk temastan sonraki 24 saat içinde ve hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce etkili olabildiğini belirtiyor.

Ancak bu bile, Ebola salgınlarını kontrol altına almak ve laboratuvar kazaları gibi maruziyet durumlarında hayat kurtarmak için büyük bir avantaj sağlayabilir.

Bilim insanları, ilacın gecikmeli kullanımının bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için yeni araştırmalar yapmayı planlıyor.