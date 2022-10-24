Uganda'da ebola salgını: Vaka sayısı 75'e yükseldi

24 Ekim 2022 Pazartesi, 12:55

Getty Images Resmi rakamlara göre, bugüne kadar Uganda'da 75 pozitif Ebola vakası bildirildi ve 28 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da ebola salgınının kontrolden çıkmasından korkuluyor. Ülkede vaka sayısı 75'e çıktı.

Hastaların sevk edildiği Uganda'nın başkenti Kampala'daki Mulago hastanesinde dokuz kişinin daha Ebola virüsü testi pozitif sonuçlandı.,

Bunlarla birlikte hastanenin karantina ünitesindeki pozitif vaka sayısı 14'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Jane Ruth Aceng, 9 pozitif vakanın yakın zamanda Mulago hastanesinde ölen bir kişinin temaslıları olduğunu söyledi.

Bu kişilerin tamamı Ebola'dan en çok etkilenen Kassanda bölgesinden ve dokuz kişiden yedisi bir aileye mensup.

Diğerleri ise bir sağlık çalışanı ve eşi.

Resmi rakamlara göre, bugüne kadar ülkede 28 kişi ebola sonucu hayatını kaybetti. Ancak bu sayı gerçekte çok daha fazla olabilir.

Ebola nedir?

Ebola ciddi, ölümcül, bulaşıcı bir hastalık.

Meyve yarasalarından kaynaklandığı düşünülen virüs ilk olarak 1976 yılında, bugünkü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin sınırları içinde yer alan Ebola Nehri'nin yakınlarındaki bir salgın sırasında keşfedildi.

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Uganda'da salgın neden bu kadar ciddi?

Uganda'daki ilk vaka 20 Eylül'de tespit edildi ancak hastalığın bundan üç hafta önce başlaması endişe yarattı.

Ebola virüsü taşıyan birinin kanı, kusmuğu, dışkısı ya da vücut sıvısıyla; yaralı cilt, ağız ya da burun üzerinden doğrudan bir temas gerçekleştirenlere virüs bulaşıyor.

Virüs idrarda ya da menide de bulunabiliyor.

Virüs ayrıca yine yaralı ciltler yoluyla; kontamine olmuş yatak takımı, giysiler ve yüzeyler üzerinden de yayılabiliyor.

Yas tutanların vücutla doğrudan teması varsa cenazeler özel bir risk oluşturabiliyor.

Tespit edilen 31 vakanın çoğu, Uganda'nın merkezindeki Mubende bölgesinde bulunuyor. Burada şimdiye kadar 6 kişi Ebola yüzünden hayatını kaybetti.

Ancak ölü sayısı daha fazla olabilir. Sağlık bakanlığı, test edilmeden gömülen ve teyit edilmiş vakalarla temaslı 18 ölüm olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Ebola ile bağlantılı ölüm oranlarının yüzde 41 ile yüzde 100 arasında olduğunu tahmin ediyor.