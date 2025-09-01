İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü" açıklamasında bulundu. Peki, Ebu Ubeyde kimdir? Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü mü?

EBU UBEYDE KİMDİR?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü, kendisini Ebu Ubeyde ismiyle tanıtıyor. Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamalarda yüzünü göstermiyor, kimliğini açıklamıyor. Ebu Ubeyde'nin ilk kez 2002 yılında Kassam yetkilisi olarak ortaya çıktığı biliniyor.

Ebu Ubeyde'nin eski Kassam lideri İmad Akl’i örnek aldığı ve yüzünü her daim gizlediği biliniyor.

EBU UBEYDE ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Hamas örgütünün silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü doğruladı.