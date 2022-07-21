ECDC uzmanı, Avrupa yeni bir Covid-19 girdabına kapıldı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 10:50

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nde (ECDC) üst düzey bir uzman olan Agoritsa Baka, İsveç Televizyonuna verdiği demeçte, Covid-19 dalgasının esas olarak Avrupa'daki toplam enfeksiyonların halen yüzde 80'ini oluşturan Omicron alt değişkenleri BA.4 ve BA.5 tarafından yönlendirildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Salı günü yapılan bir basın açıklamasında da, geçen hafta Avrupa bölgesinde 3 milyona yakın yeni Covid-19 vakasının bildirildiği ve bu rakamın küresel olarak tüm yeni vakaların yaklaşık olarak yarısını oluşturduğu belirtildi.

AVRUPA'DA VAKALAR İKİYE KATLANDI

DSÖ istatistiklerine atıfta bulunan İsveç Televizyonu, her hafta yaklaşık 3.000 Avrupalının Covid-19'dan öldüğünü açıkladı.

Televizyon, İsveç'teki durumun istikrarlı olduğunu, ancak Avrupa'daki diğer bazı ülkelerde son haftalarda ölü sayısının arttığını belirtti.

Baka, bu durum üzerine ECDC'nin "toplu taşımada maskenin zorunlu tutulması ve büyük toplantılarda kısıtlamaya gidilmesi gibi" pandemi önlemlerinin yeniden gerekli olabileceği sonucuna ulaştığını söyledi. Yeni bir alt değişken olan BA.2.75'in enfeksiyon sayısını daha da artırabileceğine dair endişeler de var.

Bu alt değişken, Hindistan'da hızla yayıldıktan sonra İngiltere, Almanya, Hollanda ve Danimarka dahil olmak üzere 15 ülkede daha ortaya çıktı. Baka, bunun mevcut alt değişkenlerden daha tehlikeli olup olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Baka, İsveç Televizyonu'na verdiği demeçte "Şu anda bir şey söylemek için yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak hastalığın bulaşmasını yakından takip ediyoruz ve yayıldığı ülkelerden daha fazla veri bekliyoruz" dedi.