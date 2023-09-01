ECOWAS'tan Nijer'e yeni teklif: 9 aylık geçiş hükümeti süreci önerdi
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri yönetim için 9 aylık geçiş hükümeti süreci önerisinde bulundu.
Nijerya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Nijer'deki askeri yönetim için 9 aylık geçiş hükümeti süreci önerdi.
Tinubu, Nijerya'nın 1999'da askeri devlet başkanı tarafından başlatılan 9 aylık bir geçiş döneminin ardından sivil yönetime döndüğünü anımsatarak, "Nijer'in askeri makamlarının samimi olması halinde bunun ülkede de tekrarlanmaması için hiçbir neden göremiyorum" ifadesini kullandı.
Nijer'deki askerlerin eyleminin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tinubu, asker ne kadar erken olumlu düzenlemeler yaparsa, ECOWAS'ın ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırmak için o kadar hızlı davranacağını kaydetti.
Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin lideri Abdurrahmane Tchiani, 19 Ağustos'ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, sivil yönetime geçişin en fazla 3 yıl içinde tamamlanacağını duyurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hakemlik yerine işverenin noterliği yapıldı'
- Benzine indirim pompaya yansıdı!
- İşte meslek meslek memur maaşları...
- Memurun zam oranı belli oldu
- Koronavirüste yeni varyant. Kapanmalar mı geliyor?
- Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Cevap geldi!
- Cildi, Çin'de incelenecek: 'Şaşkınım'
- Merkez Bankası'ndan 10 puanlık faiz artışı
- Mehmet Şimşek'ten 'kura müdahale' açıklaması
- Marmara için sağanak alarmı