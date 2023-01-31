Efsanevi güreşçi Hulk Hogan'dan hayranlarını üzen haber
ABD'li efsane güreşçi Hulk Hogan'ın, geçirdiği sırt ameliyatının ardından belden aşağısını hissedemediği bildirildi.
Kısa bir süre önce sırtından ameliyat olan Hulk Hogan'ın sağlık durumuyla ilgili dramatik bir gelişme yaşandı. ABD'li efsanevi güreşçinin yakın bir dostu, 69 yaşındaki yıldızın "belden aşağısını hissetmediğini" duyurdu.
Gerçek adı Terry Gene Bollea olan Hogan, doktorların vücudundaki birkaç sinire müdahale ettiği kritik bir operasyon geçirmişti.
BASTONLA YÜRÜYOR
Hogan'ın yakın arkadaşı, eski güreşçi Kurt Angle, katıldığı bir radyo programında, Hogan'ın sırtından ameliyat olduğunu belirterek, "Vücudunun alt kısmındaki sinirler kesildi. Vücudunun alt kısmını hissedemiyor, bu yüzden dolaşmak için baston kullanmak zorunda. Sırtında ağrı olduğu için baston kullandığını sanıyordum. Oysa hiç ağrısı yok. Ancak hiçbir şey hissedemiyor. Bacaklarını hissedemediği için de bastonla yürümek zorunda" dedi.
Kurt Angle
Angle, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu çok ciddi bir durum dostum. Hogan için gerçekten üzülüyorum. Bu işe kalbini ve ruhunu koydu ve bu, onu yiyip bitirdi..."
10 YILDA 17 AMELİYAT
Öte yandan Hogan, sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı, ancak 1977'den 2012'ye kadar aktif güreş kariyerine devam eden yıldız, bu durumun bir sonucu olarak yıllar boyu sırtıyla ilgili bir dizi sağlık sorunu yaşadı.
Hogan 2020 yılında geçirdiği onuncu sırt ameliyatının neden olduğu yara izini hayranları ile paylaşmıştı.
69 yaşındaki Hogan, Harvey Levin'in OBJECTified programına verdiği bir röportajda, "Son 10 yılda 17 ameliyat geçirdim. Dizlerim sahte, kalçalarım sahte, sırtım metalle dolu ve yüzümün bir kısmı da metalle dolu" demişti.
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