Efsanevi tırmanışçı 7,5 metreden düşerek yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü tırmanışçı Pete Cleveland, ABD'nin Wisconsin eyaletinde tırmanış esnasında düşerek 84 yaşında yaşamını yitirdi.
EFSANEVİ DAĞCI 7,5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
ABD'nin Wisconsin eyaletinde Baraboo Bölgesi İtfaiye ve Acil Tıp Hizmetleri Yardımcı Şefi Mark Willer, yerel saatle 11.30 sularında bir dağcının tırmanış esnasında düştüğü yönünde ihbar aldı.
Olay yerine giden ekipler Devil's Lake Eyalet Parkı'ndaki West Bluff patikasında düşen dağcının 84 yaşındaki Pete Cleveland olduğunu belirledi.
84 YAŞINDAKİ PETE CLEVELAND HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaklaşık 7,5 metrelik yükseklikten düşen Cleveland'ı kurtarmak için harekete geçti.
Uzun süren uğraşlar sonucunda ulaşılan dağcının aldığı yaralar nedeniyle Pete Cleveland'ın hayatını kaybettiği belirledi.