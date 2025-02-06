Ege'de deprem paniği sürüyor: Santorini'de emlak fiyatlarında düşüş
Ege'de son günlerde artan sismik hareketlilikten etkilenen Santorini Adası'nda emlak fiyatlarının düştüğü ileri sürüldü. Buna göre ilan fiyatlarının 10 ila 40 bin avro düştüğü iddia edildi.
Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle çoğu kişinin terk ettiği Santorini Adası'nda emlak fiyatlarında düşüş gözlemlendi.
Yunan basınında yer alan haberlerde, son günlerde sık sık sarsıntıların yaşandığı Ada'da gayrimenkullerini satmak isteyenlerin, ilanlarda verdikleri fiyatları 10 ila 40 bin avro düşürdüğü öne sürüldü.
MEKTUP GÖNDERDİLER
Öte yandan, Panhelenik Hayvanseverler ve Çevreciler Federasyonu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, üst düzey merkezi ve idari yetkililere Santorini Adası'ndaki hayvanlara ilişkin duydukları endişeyi aktaran bir mektup gönderdiklerini ifade etti.
Sadece birkaç gün içerisinde binlerce kişinin terk ettiği adada, evcil hayvanlar, kümes hayvanları ve binek hayvanlarının çoğunun geride kaldığına işaret edilen mektupta, yetkililerden, sahipleri Ada'yı terk eden hayvanların bakımını üstlenmesi istendi.
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