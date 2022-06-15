Ege’de işgal sessizliği: Toplamda 20 ada 2 kaya gitti

15 Haziran 2022 Çarşamba, 06:21

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Efes-2022 tatbikatları sırasında, Yunanistan’a çağrıda bulunarak “Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum” dedi.

Ancak, Türkiye’ye ait olmasına karşın 2004’ten bu yana Ege’de işgal edilen adalara yönelik sessizliğin sürmesi dikkat çekti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), işgal edilen adaların bazılarının bağlı olduğu İzmir, Aydın ve Muğla’nın valileri hakkında idari yönden inceleme yapılması için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu. Ancak bakanlık, başvuruyu 5 yıldır yanıtlamadı. Valiler hakkında adli yönden inceleme yapılması için de ayrı ayrı suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede, “Valilerin kendi il sınırlarındaki vatan topraklarına sahip çıkmadığı” belirtildi. Valilerin birinci sınıf memur olmasından dolayı Yargıtay’a gönderilen suç duyuruları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “şikâyet dilekçesinin somut belgeye dayanmadığı” iddiasıyla “işleme konulmama” kararı verildi. Karar nedeniyle dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca için “görevini suistimal ettiği” gerekçesiyle yapılan başvuru da yanıtsız kaldı.

Cumhuriyet’e konuşan HKP’li Tacettin Çolak, “Başsavcılık, işleme konulmama kararında hiçbir gerekçe göstermeden siyasi saiklerle hareket etmiştir. Bu karar, ulusal egemenlik ve bağımsızlığımızı koruma anlayışından uzaktır” dedi.