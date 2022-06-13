Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: 2 ada üzerinde Navtex ilan edildi

13 Haziran 2022 Pazartesi, 22:16

Son dönemde Yunanistan tarafından gayri askeri statüsü ihlal edilen adalar gündemde yerini korurken, Türkiye'den Ege Denizi'nde tepki niteliğinde bir adım geldi.

Türkiye, Ege Denizi'nde yer alan gayri askeri statüdeki İleki ve Herke adalarının Yunanistan tarafından statüsünün ihlal edildiğini bildiren Navtex yayımladı.

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD) tarafından yayımlanan NAVTEX'te, “İleki ve Herke adalarının 1947 Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan, Lozan Barış Antlaşması ve Paris Barış Antlaşması gereğince gayri askeri statüde olması gereken, Ege Denizi'nde yer alan 23 adanın tümünü farklı dönemler içerisinde silahlandırmış ve askerileştirmişti.

TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Türkiye, 30 Eylül 2021'de Birleşmiş Milletler'e Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalarla ilgili olarak uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini bildiren bir mektup yazmıştı.

BM'e iletilen mektupta şu detaylar yer aldı;

Madde 1: Lozan anlaşmasının 12. maddesine göre Yunanistan'ın adalar üzerindeki egemenliği mazide ve atide adaların gayri askeri statüsüne bağlıdır.

Madde 2: Montrö sözleşmesi sadece Türkiye'ye boğazlar çevresini silahlandırma hakkı verir, Yunanistan için açık ya da örtülü hüküm içermez. Karadeniz olarak tarif edilen alan Yunanistan'ı kapsamaz.

Madde 3: "Müzakerelerde taraflar arasında siyasi taahhütte bulunulmadıysa herhangi bir yasal zorunluluk nedeni yoktur.

Madde 4: Türkiye taraf olmasa da Paris Barış Antlaşması en üst seviye silahsızlanma anlaşmasıdır ve herkes için bağlayıcıdır.

Madde 5: Finlandiya ve İsveç arasındaki Aaland takıadası sorunun çözümü Türkiye talepleri için örnek teşkil etmektedir.

Madde 6: Yunan iddialarının yasal dayanağı zayıftır, iddialar gerçeklikten kopuk bir zihin yapısını göstermektedir, bu nedenle daha fazla yanıtı hak etmemektedir.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazılan mektupta, “Bir kez daha dile getirmek isteriz ki Yunanistan, Ege ve Akdeniz’deki adaların silahsızlandırılması konusunda ilgili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemektedir” ifadeleri yer almıştı.