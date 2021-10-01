Ekim Devrimi'nin ardından Rusya’da ilk defa hanedan düğünü

01 Ekim 2021 Cuma, 15:44

Ekim Devrimi ile birlikte izleri silinen Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyeleri St. Petersburg'da düğün töreni düzenliyor. Romanov ailesinin üyesi George Romanov, Rusya'da 100 yılı aşkın bir aradan sonra düzenlenen ilk hanedan düğünüyle evlendi.

Romanov, İtalyan yazar Rebecca Bettarini ile St. Petersburg'daki tarihi Aziz İsak Katedrali'nde dini bir tören düzenlendi. Rusya’da bir asır sonra düzenlenen ilk hanedan düğünü olması nedeniyle dikkati çekti.

Ekim Devrimi'nin ardından Bolşevikler tarafından öldürülen son Çar II. Nikolay'ın soyundan gelen Georgiy'nin düğününe çok sayıda kişi katıldı.

George Romanov, Nikolay’ın kuzeni Büyük Dük Kiril'in torunu Büyük Düşes Mariya Vladimirovna Romanova’nın oğlu olarak Madrid’de doğmuştu.