Ekvador’da siyasi gerilim tırmanıyor: Belediye Başkanı ve kardeşleri gözaltında

Ekvador’un en büyük kenti Guayaquil’in Belediye Başkanı Aquiles Alvarez, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyon kapsamında belediye başkanının iki kardeşi de tutuklandı.

Ekvador Başsavcılığı, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Goleada” adı verilen soruşturma kapsamında toplam 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

41 yaşındaki Alvarez’in avukatı Ramiro Garcia, müvekkiline yönelik sürecin “tamamen siyasi” olduğunu savundu. Alvarez’in destekçileri, gözaltına götürüldüğü polis merkezi önünde toplanarak “Aquiles, halk seninle!” sloganları attı.

Alvarez, Cumhurbaşkanı Daniel Noboa’nın en sert muhaliflerinden biri olarak biliniyor. Belediye başkanı, hükümetin organize suçla mücadelesinde “somut sonuçlar alınamadığını” sık sık dile getiriyordu. Hakkındaki davaların, gelecek yerel seçimlerde adaylığını engelleme amacı taşıdığını öne sürüyor.

Savcılık, Alvarez’in gözaltına alındığı sırada, başka bir dosya kapsamında “önleyici tedbir” olarak takılması gereken elektronik kelepçeyi takmadığını açıkladı. “Triple A” adı verilen bu soruşturma, yasa dışı yakıt ticareti iddialarını kapsıyor.

Yetkililer, söz konusu dosyada kamu zararının 6,15 milyon dolar olduğunu belirtiyor.

FUTBOL KULÜBÜ BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Alvarez’in kardeşleri Javier ve Antonio Alvarez de gözaltına alındı. Antonio Alvarez, Ekvador’un en popüler kulübü Barcelona SC’nin başkanlığını yürütüyor.

Kulüp, hafta sonu Inter Miami CF ile bir hazırlık maçı oynamıştı.

Kulüp yönetimi, gözaltı sürecine doğrudan değinmeden, “idari ve sportif sürekliliği sağlamak” amacıyla geçici başkan atandığını duyurdu.

Bir dönem Latin Amerika’nın en güvenli ülkelerinden biri olarak gösterilen Ekvador, son yıllarda uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı çetelerin artan çatışmaları nedeniyle ciddi bir güvenlik krizi yaşıyor.

Kokain ihracatında kilit rol oynayan Guayaquil Limanı, Kolombiya ve Peru’da üretilen uyuşturucunun sevkiyat noktası olarak biliniyor. Kent, çeteler arasındaki çatışmaların merkezinde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Noboa ise Latin Amerika’da ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın liderlerden biri olarak değerlendiriliyor.