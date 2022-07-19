Ekvador'da cezaevinde isyan çıktı: 13 mahkum öldü
Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda ilk belirlemelere göre 13 mahkum hayatını kaybetti.
Ekvador'un Santo Domingo de los Colorados kentindeki bir hapishanede, mahkumlar arasında isyan ve çatışma çıktı.
Kapsamlı Bakım Hizmetleri Servisinden yapılan açıklamada, cezaevinde yaşanılan kavga nedeniyle 13 mahkumun öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Polis ve silahlı kuvvetlerin olayları kontrol altına almak amacıyla geniş çaplı operasyon başlattığı bildirildi.
Sosyal medyada yansıyan görüntülerde, bazı mahkumların acımasızca öldürüldüğü iddia edildi. Olaylara ilişkin savcılık tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
AYNI HAPİSHANEDE DAHA ÖNCE 44 MAHKUM ÖLMÜŞTÜ
Santo Domingo hapishanesinde, Mayıs 2020'de meydana gelen isyan ve çatışmalarda 44 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.
Ekvador'da, en son 9 Mayıs'ta ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde isyan ve çatışma çıkmış, 43 mahkum yaşamını yitirmiş, akabinde 100'den fazla kişi firar etmişti.
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