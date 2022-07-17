Ekvador’da dikkatsiz sürücü kaldırımdaki çifti ezdi
Ekvador’un Guayaquil kentinde dikkatsiz sürücü kaldırımda bekleyen çifti ezdi.
Ekvador’un Guayaquil kentinin kuzeybatısındaki Mucho Lot-2’de trafik kazası meydana geldi. Telefonla konuştuğu iddia edilen bir sürücü, kaldırımda bekleyen çifti ezdi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, çift yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralı çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, aracın altında kalan çiftin Venezuelalı göçmen oldukları ortaya çıktı.
Şoförün de hastanede olduğu, taburcu edilmesinin ardından ise hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.
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