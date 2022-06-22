Ekvador'da protesto eylemleri: 18 polis kayboldu
Ekvador'da yerli protestocuların bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 18 polisin kaybolduğu bildirildi.
Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Amazon bölgesine bağlı Puyo kasabasındaki polis karakoluna saldırı düzenlendiğini belirtti.
Patricio Carrillo, protestocuların karakola saldırdığını ve bu esnada 18 polisin kaybolduğunu söyleyerek, polislerin bulunması için operasyon başlatıldığını duyurdu.
Carrillo, karakolda bulunan 9 polisin de göstericilerin müdahalesi sonucu yaralandığını kaydederek, kalabalığın içerisinden ateş açıldığını, bir banka ile kamu özel tesislerinin de yağmalandığını aktardı.
Ulusal grev kapsamında 10 gündür hükümeti protesto eden binlerce kişi, başkent Quito dahil birçok kentte meydanlara dökülmüştü.
Hükümet karşıtı protestolarda şimdiye kadar 2 yerlinin öldüğü, 18'i ağır 100'den fazla göstericinin ise yaralandığı açıklanmıştı.
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