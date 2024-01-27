Yayınlanma: 27.01.2024 - 09:35

Güncelleme: 27.01.2024 - 09:35

Ulusal basında çıkan habere göre, Farfan Kolombiyalı ve ABD'li yetkililerin ortak operasyonuyla yakalandı.

ABD'ye Meksika üzerinden tonlarca uyuşturucu sevkiyatı yapmakla suçlanan "Kedi Farfan" lakaplı Wilder Emilio Sanchez ile yanındaki 5 kişi ABD'ye teslim edildi.

Farfan'ın, Meksika'daki Sinaloa karteli ile işbirliği içinde olduğu ve uyuşturucuyu onlar aracılığıyla ABD'ye gönderdiği tahmin ediliyor.

Aylardır takip edilen ve yakalanması için titiz bir çalışma yürütülen Farfan'ın nasıl ele geçirildiğine ilişkin detaylar paylaşılmadı.