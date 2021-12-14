El Cezire sokağın nabzını tuttu: 'Enflasyon yükseldikçe ekmek kuyrukları uzuyor...'

14 Aralık 2021 Salı, 14:06

Halk ekmek ve fırın ekmeği arasındaki fiyat farkının vurgulandığı analizde, "Fark kuruşlarla ölçülse de her gün şehir genelinde 1.500'den fazla büfede sıraya giren İstanbullular için tasarruflar artıyor" ifadelerine yer verildi.

El Cezire'ye konuşan yurttaşlar, kötü ekonomik gidişatın aile ekonomilerinde yarattığı büyük tahribatı örneklerle açıkladı. Analizde görüşlerine yer verilen emekli Niyazi Toprak, "Emeklilik sosyal güvencem ayda sadece 800 lira (56 dolar) getiriyor ve bu rakam bugünlerde tek başına yaşamaya yetmiyor. (...) Evde dört kişiyiz ve kiramız 2.000 lira (aylık 140 dolar). Her birimiz günde en az bir somun yiyoruz, bu yüzden dört somun alacağım. Çünkü bugünlerde elimizden geldiğince tasarruf yapmamız gerekiyor” dedi.

"ENFLASYON RAKAMLARI ŞÜPHELİ"

El Cezire'ye göre, hükümet istatistikleri Türkiye'nin yıllık enflasyon oranını yüzde 21,3 olarak gösteriyor; ancak gıda, kira ve enerji fiyatlarındaki büyük artış rakamların doğru olmayabileceğini düşündürüyor.

İstanbul İstatistik Kurumu'na göre yakın zamanda buğday yüzde 109, ayçiçek yağı yüzde 137, tuvalet kağıdı yüzde 90, şeker yüzde 90 ve doğal gaz ise yüzde 102 arttı.

TÜRKLER İÇİN EKMEĞİN ÖNEMİ

Analizde ayrıca Türkiye'deki ekmek tüketim istatistiklerine yer verildi. Buna göre, "Pek çok Türk için ekmek fiyatları sokağın nabzıdır. Ülkenin Ekmek Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Türkiye'de kişi başına yılda 200 ila 300kg ekmek tüketildiğini öngörüyor..."

Analizde Türkler için ekmeğin önemi şu sözlerle ifade edildi:

"Ekmek o kadar önemli bir gıda maddesi ki, Türklerin, pandemi kaynaklı sıkı karantinaların doruğunda iki şey için evlerini terk etmelerine izin verildi: eczane ve fırın ziyaretleri."

UNUN FİYATI YÜZDE 85 ARTTI

Analizde yer alan bilgilere göre, İstanbul Halk Ekmek Programı Başkan Yardımcısı Özgen Nama El Cezire'ye demecinde, belediyenin enflasyonu önleyebilmek için sekiz ay öncesine kadar un aldığını, ancak un fiyatlarının yıl başında 50 kg'lik bir torba için 127 liradan (8.95 dolar), 350 liraya (24.67 dolar) fırladığını belirtti. Ekmek Sanayicileri Sendikası ise ekmeğin ana maddesi olan un fiyatlarının bu yıl Nisan ve Kasım ayları arasında yüzde 85 arttığını duyurdu.

Sendika, buna gerekçe olarak 2021'deki düşük buğday hasadını hatırlattı, ancak fiyat artışındaki tırmanışa sebep olarak liradaki hızlı devalüasyonu gösterdi.

Buğday üretmek için gereken gübre, yakıt ve diğer ihtiyaçların da genellikle ithal edildiğini belirten kurum, ödemelerin euro veya dolar olarak yapıldığını ve bu maliyetin de fırınlara yansıtıldığını söyledi.