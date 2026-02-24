'El Mencho' operasyonu: Meksika’dan ABD’ye toplu teslim

Meksika, uyuşturucu kartellerine yönelik operasyon kapsamında yaklaşık 100 şüpheliyi yargılanmak üzere ABD’ye sessiz şekilde teslim etti.

Sürecin, ABD Başkanı Donald Trump’ın kartelleri “yabancı terör örgütü” olarak nitelendirmesi ve Meksika’ya işbirliği konusunda baskı yapmasının ardından hız kazandığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre teslim edilen 92 kişinin arasında, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes’in kardeşi Antonio Oseguera Cervantes de bulunuyor.

“Tony Montana” lakaplı Oseguera’nın kokain ve metamfetamin kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanacağı bildirildi.

Adalet Bakanlığı, teslim edilen birçok kişi hakkında daha önce ABD’nin iade talebinde bulunduğunu ancak Biden yönetimi döneminde bu taleplerin karşılık bulmadığını öne sürdü.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, kartelleri “terörist gruplar” olarak nitelendirerek, bu kişilerin ABD’de en ağır şekilde yargılanacağını açıkladı.

SİNALOA KARTELİ BAĞLANTISI

ABD’ye teslim edilen isimler arasında Sinaloa Karteli’nin üst düzey isimlerinden Pedro Inzunza Noriega ve oğlu Pedro Inzunza Coronel de yer alıyor.

Yetkililer, bu ikilinin dünyanın en büyük fentanil üretim ağlarından birini yönettiğini ve ABD’ye tonlarca uyuşturucu sevkiyatından sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Meksika ordusu tarafından gerçekleştirilen üç ayrı operasyonla toplam 92 şüpheli ABD’ye gönderildi. Söz konusu kişiler insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, kara para aklama, organize suç ve cinayet gibi suçlamalarla yargılanacak.

Davaların ABD’nin 13 farklı eyaletinde ve Washington DC’de görüleceği bildirildi. Hüküm giyenlerin cezalarını ABD’de tamamladıktan sonra ülkelerine iade edileceği ifade edilirken, birçok sanığın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Kolluk Kuvvetleri, Meksika ile yapılan işbirliğinin sınır aşan suçlarla mücadelede önemli bir adım olduğunu savundu.

Yetkililer, bu sürecin kartellere karşı verilen mücadelenin yeni bir aşamaya geçtiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.