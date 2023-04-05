El Salvador: ABD artık 'demokrasi'yi dış politikada kullanmamalı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 14:11

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 14:11

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, porno film yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için 130 bin dolarlık "sus payı" ödediği suçlamasıyla New York'ta hakim karşısına çıkmasının dünyada yankıları devam ediyor.

Sputnik'in aktardığına göre El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından konuya ilişkin Washington yönetimine tepki gösterdi.

Bukele, "Eski Başkan Trump ve suçlanma nedenleri hakkında istediğinizi düşünün, ancak bunun bir hükümetin ana muhalefet adayını tutukladığı başka bir ülkede olduğunu hayal edin. ABD'nin artık 'demokrasi'yi dış politika müdahale aracı olarak kullanma yeterliliği yoktur" dedi.

Dün New York'ta hakim karşısına çıkan Trump'a 36 farklı suçlama yöneltilmişti.

Savcılar, Trump'ın 2016 seçim sürecinde hakkındaki olumsuz bilgileri toplumdan saklamaya çalışarak bir komplonun parçası olduğunu iddia etmiş, Trump ise suçlamaları reddetmişti.