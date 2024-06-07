El Salvador Büyükelçisi NESAR açılışında konuştu

Yayınlanma: 07.06.2024 - 13:32

Güncelleme: 07.06.2024 - 13:36

TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un telgrafla tebrik mesajı gönderdiği açılış töreninde 6 Şubat depremlerinde Latin Amerika'nın Türkiye'ye en fazla arama kurtarma ekibi ve yardım gönderen ülkesi El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Jaime, Gürcistan'ın İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani, Çekya'nın İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerova, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ahmed Mohammadi, Libya'nın İstanbul Başkonsolosu Selahaddin el-Kasah, Hindistan İstanbul Başkonsolosluğundan Konsolos Himanshu Raine ile AFAD yetkilileri ve çok sayıda arama kurtarma derneği yöneticisi katılım gösterdi.

NESAR Genel Başkanı Hüseyin Deniz Er, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yeni yerleşkemiz, derneğimizin faaliyetlerini daha geniş bir alanda ve daha etkin bir şekilde sürdürebilmesi için önemli bir adımdır. Yeni yerleşkemiz modern eğitim alanı, donanımlı ekipmanlarımız ve geniş lojistik imkanlarımız ile ve de konumu itibariyle arama kurtarma çalışmalarında bize büyük avantajlar sağlayacaktır." diye konuştu.

NESAR'ın lojistik merkezi ve eğitim salonlarını gezen diplomatik misyonlar, arama kurtarma misyonu olan Türk sivil toplum kuruluşlarıyla daha yakın temasta kalmak ve iş birliği içerisinde olmak istediklerini belirtirken, El Salvador Büyükelçisi Jaime, "Türk halkının birliği ve dayanışması, onların enkazdan çıkıp geleceklerini yeniden inşa etmesinde büyük rol oynadı. Türk halkına ve AFAD ile birlikte NESAR gibi sivil toplum kuruluşlarının kurtarma sürecindeki çabalarına yönelik saygı ve hayranlığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Büyükelçi Jaime, El Salvador'un da doğal afetlerden sık sık etkilenen bir ülke olduğunun altını çizerek El Salvador ve Türkiye arasında afet risk yönetimi ve afetlerin önlenmesiyle ilgili iş birliklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak istediklerini belirtti.

6 Şubat depremleri sonrasında deprem bölgesinde yapmış olduğu arama kurtarma çalışmaları neticesinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Üstün Fedakârlık Madalyasına layık görülen NESAR’ın Genel Başkanı Hüseyin Deniz Er, NESAR’ın yeni genel merkezinin yer temini ve inşasında destek veren METRO A.Ş., İBB Raylı Sistem Dairesi, Şenbay-Kolin-Kalyon iş ortaklığı ve Albarakatürk gibi sponsorlar ve gönüllülere de teşekkür etti.

NESAR’ın açılış töreninde ayrıca İzmir depreminde Rızabey Apartmanı’ndan çıkarılarak korumaya alınan ve üzerindeki tozlarla birlikte çerçeveletilen Türk bayrağı, misafirlere gösterildi.