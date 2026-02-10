El Salvador konserinde talihsiz anlar: Shakira sahnede düştü

Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira, El Salvador’da verdiği konser sırasında sahnede düşmesine rağmen performansını yarıda kesmeden sürdürerek hayranlarından büyük takdir topladı.

49 yaşındaki sanatçı, “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” kapsamında San Salvador’da salı günü sahne aldığı konserinde, “Si Te Vas” adlı şarkıyı seslendirdiği sırada ayağını burktu.

Mikrofon standını taşırken dengesini kaybeden Shakira, sahnede yere düştü.

Dirseği üzerine düşen şarkıcı, kısa sürede ayağa kalkarak konserine kaldığı yerden devam etti.

Yaşanan anları hafife alan Shakira, konserden sonra Instagram hesabından düşme anının videosunu paylaşarak, “Merak etmeyin, ben lastikten yapılmış gibiyim” notunu düştü.

Shakira’nın düşmesi hayranlarını endişelendirirken, sosyal medyada çok sayıda destek mesajı paylaşıldı.

Bu olay, Shakira’nın sahnede yaşadığı ilk talihsizlik değil. Sanatçı, Mayıs 2025’te Kanada’nın Montreal kentindeki konserinde de düşmüş, ancak performansını tamamlamıştı. O dönem yaptığı paylaşımda, “Kimse düşmekten kaçamaz” ifadelerini kullanmıştı.

Şubat 2025’te başlayan “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, Shakira’nın yedi yıl aradan sonra çıktığı ilk dünya turnesi olma özelliğini taşıyor. Turnenin Nisan 2026’ya kadar sürmesi planlanıyor.