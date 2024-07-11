El Salvador'da OHAL ilanından bu yana hapishanelerde 261 kişinin öldüğü belirlendi

El Salvador'da suç oranlarının düşürülmesi amacıyla 2022'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin ardından cezaevine giren en az 261 kişinin hapishanede öldüğü tespit edildi.

AA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 11:40
El Salvador'da OHAL ilanından bu yana hapishanelerde 261 kişinin öldüğü belirlendi
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ABD-El Salvador merkezli insan hakları örgütü Cristosal, ülkede Mart 2022'de OHAL ilan edilmesinden bu yana cezaevine giren ve burada ölenlere ilişkin verilerin yer aldığı raporu yayımladı.

Rapordaki verilerin, hapishanede hayatını kaybedenlerin yakınlarından, mezar ve adli tıp belgelerinden elde edildiği belirtildi.

261 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede 2022'den bu yana çete üyesi olduğundan şüphelenilen 80 bini aşkın kişinin cezaevine girdiği kaydedilen raporda, en az 261 kişinin hapishanede öldüğünün tespit edildiği ifadesi yer aldı.

Raporda, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının hastalık ve "şiddet olayları" gibi nedenlerden öldüğü, bazılarının ölüm nedeninin belirlenemediğine dikkati çekildi.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.


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