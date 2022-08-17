Elektrikli araç otonom sürüş sırasında ters şeride daldı: 1 ölü 9 yaralı

Almanya'da, içerisinde biri bebek olmak üzere 5 kişinin bulunduğu elektrikli otomobil, otonom sürüş modunda ilerlediği sırada, şeridinden çıkarak karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:37
Elektrikli araç otonom sürüş sırasında ters şeride daldı: 1 ölü 9 yaralı
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Almanya'nın Reutlingen kentinde, elektrikli otomobil otonom sürüş modunda seyir halindeyken şeridinden çıkarak karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı.

Elektrikli otomobilin karıştığı kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

İngiliz gazetesi Dailymail'in haberine göre, Kazanın nedenini araştıran polisler başlangıçta kazanın otonom araç ile ilgili olduğunu söyledi. Polis, 43 yaşındaki araç sürücüsünün kaza sırasında aracı aktif olarak mı yoksa otonom olarak mı sürdüğünün belirsiz olduğunu ifade etti.

Elektrikli aracı üreten firma, aracın insansız sürüşü destekleyen seviyede olduğunu reddetti.

Firma, aracın Seviye 2 sürücü destek sistemleriyle donatıldığını ve bu durumda "sürücünün her zaman sorumlu olduğunu" söyledi.


Elektrikli otomobil otonom sürüş kaza Almanya

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