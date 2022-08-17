On binlerce Suriyeli 'Marmarita Karnavalı' kutladı

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:43
<p>11 yıldır ülkede yaşanan iç savaşla gündeme gelen Suriye'de, sokaklar bu kez bir karnavalla renklendi. Ülkenin başkenti Şam'ın kuzeyinde yer alan Humus'ta düzenlenen karnaval büyük ilgi gördü.</p>

11 yıldır ülkede yaşanan iç savaşla gündeme gelen Suriye'de, sokaklar bu kez bir karnavalla renklendi. Ülkenin başkenti Şam'ın kuzeyinde yer alan Humus'ta düzenlenen karnaval büyük ilgi gördü.

<p>Bu yıl 45’incisi düzenlenen karnavalda binlerce Suriyeli sokaklarda dans etti. Birçok katılımcının renkli kostümleri de dikkat çekti.<br /><br /></p>

Bu yıl 45’incisi düzenlenen karnavalda binlerce Suriyeli sokaklarda dans etti. Birçok katılımcının renkli kostümleri de dikkat çekti.

<p>Suriye'de 2011 yılında başlayan ve 11. yılı geride kalan iç savaşa rağmen Humus kentinde düzenlenen karnavalda, ortaya çıkan eğlenceli görünütler sosyal medyaya yansıdı.</p>

Suriye'de 2011 yılında başlayan ve 11. yılı geride kalan iç savaşa rağmen Humus kentinde düzenlenen karnavalda, ortaya çıkan eğlenceli görünütler sosyal medyaya yansıdı.

<p>Suriyeli vatandaşların çeşitli kostümlerle katıldığı kentte geçit töreni ve konserler düzenlendi.</p>

Suriyeli vatandaşların çeşitli kostümlerle katıldığı kentte geçit töreni ve konserler düzenlendi.

<p>Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin geleceği tartışma konusu olmaya devam ederken, Suriye'nin Marmarita kasabasında düzenlenen karnavalda sokaklara çıkan Suriyeliler, içki içip dans ederek eğlendi.</p>

Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin geleceği tartışma konusu olmaya devam ederken, Suriye'nin Marmarita kasabasında düzenlenen karnavalda sokaklara çıkan Suriyeliler, içki içip dans ederek eğlendi.

<p>Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüp dönmeyeceği Türkiye'nin en önemli tartışma konularından biri olmayı sürdürüyor. Muhalefet cephesinin 'ülkelerine dönecekler' çıkışına karşı iktidar cephesinden geri adım gelmezken, Suriye'de çekilen eğlence görüntüleri gündem yarattı.</p>

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüp dönmeyeceği Türkiye'nin en önemli tartışma konularından biri olmayı sürdürüyor. Muhalefet cephesinin 'ülkelerine dönecekler' çıkışına karşı iktidar cephesinden geri adım gelmezken, Suriye'de çekilen eğlence görüntüleri gündem yarattı.

suriye karnaval kutlama iç savaş

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler