ELN duyurdu: Kolombiyalı 6 güvenlik görevlisi serbest bırakıldı
Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) 16 Ağustos'ta alıkoyduğu 5 asker ile 1 polisi serbest bıraktı.
BOGOTA (AA) - Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) 16 Ağustos'ta alıkoyduğu 5 asker ile 1 polisi serbest bıraktı.
Kolombiya hükümeti ile 4 yıl aranın ardından yeniden masaya oturan Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) barış sürecine destek amacıyla elinde tuttuğu 5 asker ile 1 polisi serbest bıraktığı kaydedildi.
Ombudsman Ofisi ve Katolik Kilisesi'nden bir heyetin salıverilen güvenlik güçlerini teslim almak için aracı olduğu belirtildi.
Twitter'dan açıklamada bulunan Ombudsman Ofisi, askerler ile polisin ailelerine sağ salim şekilde teslim edildiğini duyurdu.
Güvenlik güçlerinin 16 Ağustos'ta Arauca kentine bağlı Tame kasabasında, ELN mensupları tarafından kaçırıldığı bildirilmişti.
HÜKÜMET, ELN İLE YENİDEN MASAYA OTURMUŞTU
Barış Yüksek Komiseri Ivan Danilo Rueda, Küba'nın başkenti Havana'da 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ELN'nin diyalog arzusunu ortaya koyduğunu belirtmiş, barış müzakerelerine yeniden başlanacağını duyurmuştu.
Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığını kazanan Gustavo Petro, seçim kampanyası süresince yaptığı açıklamalarda, ELN ile yeniden masaya oturulacağını ifade etmişti.
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