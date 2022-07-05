ELN'den hükümete çağrı: Barış görüşmelerine hazırız

05 Temmuz 2022 Salı, 09:11

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile barış görüşmelerini sürdürmeye istekli olduğunu bildirdi.

Gerçek ismi Eliecer Herlinto Chamorro olan ELN lideri "Antonio Garcia" açıklamasında, seçim sonuçlarının ülkeye barış getirmesi için yeni kurulacak hükümetle masaya oturmaya hazır olduklarını söyledi.

Devletle daha önce başlatılan barış görüşmelerini hatırlatan Garcia, "Mevcut hükümet dışında, 5 farklı hükümetle sırasıyla görüşmeler yaptık ve burada Kolombiya'yı daha adil, daha eşitlikçi ve daha demokratik bir ülke yapma yolunda ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

Örgütün lideri Nicolas Rodriguez Bautista'nın sağlık nedenleri dolayısıyla görevinden ayrılmasının ardından ELN'nin komutasını üstlenen Garcia, bugün ELN'in 58 yaşını kutladığını duyurdu.

Petro'nun ülkede cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasından sonra ELN, 21 Haziran'daki açıklamasında, "Örgüt Şubat 2017'de, Ekvador'un başkenti Kito'da başlayan barış sürecini devam ettirme eğilimini sürdürüyor" ifadesine yer vererek barış görüşmelerine açık olduğunu kaydetmişti.

Petro, cumhurbaşkanlığı kampanyası sürecinde ELN ile daha önce başlayan ancak başarısız olan müzakerelerin nihayete ulaşması için çaba harcayacağını belirtmişti.