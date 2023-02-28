Elon Musk, dünyanın en zenginleri listesinde yeniden zirvede yer aldı

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 10:05

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 10:06

Bloomberg'in aktardığına göre, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 187 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları listesinde yeniden zirveye yerleşti.

İkinci sırada, servetinin 185 milyar dolar olduğu tahmin edilen Fransız lüks mal üreticisi LVMH'nin (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) CEO'su Bernard Arnault yer alıyor.

Aralık 2022'de Arnault, Musk'ı geçerek ikinci sıraya oturmuştu.

Bloomberg'e göre Musk'ın da hissedarı olduğu Tesla hisselerinde Ocak ayında yaşanan yükseliş, Musk'ın sıralamanın zirvesine geri dönmesini sağladı.

Listede üçüncü sırada 117 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer alıyor.

2022 yılı küresel milyarderler için kötü bir yıl oldu. En büyük kaybı 133,3 milyar dolarlık düşüşle Tesla'nın patronu Elon Musk yaşadı.