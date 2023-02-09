Elon Musk'tan Twitter açıklaması: Araştırıyoruz
Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından sosyal medyadan yürütülen yardım çalışmaları sürerken, Twitter’da erişim sorunu yaşandı. Twitter’ın sahibi Elon Musk, sorunun sebebinin araştırıldığını duyurdu.
Türkiye’nin 10 ilini vuran depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının yetersizliği sosyal medya sayesinde duyuldu. Depremzedelerin yardım çığlıkları ve deprem bölgelerine yönelik yardım çalışmaları sosyal medya üzerinden duyurulurken, Twitter erişim sorunu çalışmalara engel oldu.
Twitter’ın sahibi Elon Musk, sorunun neyden kaynaklandığının araştırıldığını söyledi.
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