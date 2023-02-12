Elon Musk'tan Samsung Galaxy S23 Ultra için 'Wow' tepkisi
Samsung'un yeni Galaxy S23 Ultra modeli içerik geliştiricilere gönderildi ve hakkında incelemeler yayınlanıyor. Musk da bu noktada tepkisini Twitter'dan verdi.
Samsung'un duyurduğu ve uzun bir süredir de sızıntılarla gündemden düşmeyen yeni akıllı telefon serisi hakkında paylaşımlar sürüyor.
Kısa bir süre önce teknoloji içeriği geliştiren kişilere gönderilen telefonlar hakkında inceleme videoları ve yazıları geliyor. Bunlardan birini Twitter üzerinden paylaşan ünlü teknoloji içerik üreticisi ve milyonlarca takipçisi olan Marques Brownlee'ye Elon Musk da cevap verdi.
MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞAN VİDEOYA MUSK DA KAYITSIZ KALAMADI
Telefonun yakınlaştırma performansını gözler önüne seren videoda 100x yakınlaştırma yaparak ayın pürüzsüz görüntüsünü çeken Brownlee, Galaxy S23 Ultra'nın kamera lensinin performansını ortaya çıkarttı. Buna kayıtsız kalamayan Elon Musk ise 300 binin üzerinden beğeni alan videonun altına "Wow" yazarak tepkisini gösterdi.
Wow— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2023
Musk'ın bu paylaşımına cevap veren Samsung'un resmi Twitter hesabı, ''Biliyorum, öyle değil mi?" yazdı.
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