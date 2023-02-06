Bill Gates’ten Elon Musk’a çağrı: 'Mars’a gitme'

Microsoft’un kurucu ortaklarından olan Bill Gates, BBC muhabiri Amon Rajan’a verdiği röportaj ile Elon Musk’a bir çağrı yaptı. Gates, Dünya’da çözülmesi gereken birçok sorun olduğunu ve bu yüzden Elon Musk’ın Mars’a gitmemesini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 19:19
Bill Gates’ten Elon Musk’a çağrı: 'Mars’a gitme'
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Microsoft’tan ayrılması ile birlikte Dünya'daki sorunlara çözüm aramak için farkındalık yaratmaya çabalayan Bill Gates, ünlü iş insanı Elon Musk'a seslendi.

Gates, BBC'ye yaptığı açıklamada SpaceX’in sahibi Elon Musk’a çağrıda bulundu. Gates, Mars’a gitmek için SpaceX üzerinde çalışmanın oldukça maliyetli olduğunu ve bu sebeple çalışmaya karşı olduğunu dile getirdi.

Gates, Mars için harcanan kaynağın Dünya’daki acil sorunları çözmede kullanılabileceğini söyledi. Elon Musk’ın Mars’a gitmek yerine kızamık aşıları satın alabileceğini ve böylece hayat kurtarabileceğini ifade etti. Elon Musk ise bu açıklamaya herhangi bir yanıt vermedi.  

“ÖNÜNDE SONUNDA İYİ İŞLERE HARCAYACAKLAR” 

Bill Gates ayrıca yaptığı açıklamada Amazon’un sahibi Jeff Bezos ve Barkshire Hathaway yatırım şirketinin sahibi Warren Buffett gibi varlıklı kişilerin de kendisiyle benzer bir kadere sahip olacağını ve servetlerini “Önünde sonunda iyi işlere” ayıracağını söyledi.  


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