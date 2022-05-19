Elon Musk, hangi partiye oy vereceğini açıkladı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 11:44

Dünyanın en zengin insanı unvanını koruyan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, bundan böyle ABD'de Demokrat Parti'ye değil Cumhuriyetçilere oy vereceğini açıkladı.

Musk, dün paylaştığı tweet'te “Geçmişte Demokratlara oy verdim çünkü (çoğunlukla) iyilik partisiydi. Ama şimdi bölünme ve nefret partisine dönüştüler. O yüzden artık onlara oy veremem ve oyumu Cumhuriyetçilere vereceğim. Şimdi bana karşı kirli kampanyalarını izleyin” ifadelerini kullandı.

Musk, bir başka tweet'inde de “Bana yönelik siyasi saldırılar gelecek aylarda çok artacak” diye yazdı.

CUMHURİYETÇİLERİN KAHRAMANI OLDU

Sözcü'd yer alan habere göre Musk, daha önce Twitter'da paylaştığı mesajlarda Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirerek “Birçok şeyi yapmıyor” demişti. Biden'ın Tesla'nın elektrikli araç sektöründeki önemini görmezden geldiğini söyleyen Musk, milyarderlere verginin artırılmasını savunan Demokrat Kongre üyelerine de sert eleştiriler yöneltmişti.

Twitter'da “ifade özgürlüğüne yönelik engelleri kaldırma” sözü veren ve Twitter hesabı kapatılan eski Başkan Donald Trump'ın yeniden platforma dönmesini destekleyen Elon Musk, son dönemde Cumhuriyetçiler arasında neredeyse bir kahraman haline geldi.

BIDEN’I TAKİP EDEN HESAPLARIN YARISI SAHTE

Bu arada Twitter'da sahte hesapların belirlenmesi için başlatılan incelemede Biden'ın resmi başkanlık hesabını takip eden hesapların neredeyse yarısının sahte olduğu belirlendi. Biden'ın kişisel hesabını takip eden sahte ya da aktif olmayan hesapların sayısı da 14 milyonu geçiyor.

Donald Trump'ın engellenen başkanlık hesabını takip eden sahte kullanıcıların oranı ise 42,4 olarak açıklandı.

Musk, sahte hesaplar konusunda Twitter yönetiminin kendisine yanlış bilgi verdiğini belirterek askıya alınan Twitter anlaşmasında pazarlığa gidebileceğinin sinyalini vermişti. Twitter hisseleri son dönemde sert düşerken Musk'ın şirketi anlaşılandan daha ucuza almak istediği söyleniyor.