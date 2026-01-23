Elon Musk ilk kez Davos'ta konuştu: 'Robotların sayısı insanları geçecek'

Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk, Davos’ta yaptığı konuşmada gelecekte dünyadaki robot sayısının insan sayısını geçeceği öngörüsünü paylaştı.

Euronews’ta yer alan habere göre, teknoloji milyarderi Musk, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’na ilk defa katıldı. Davos’u daha önce “elitist” ve “sıkıcı” olarak nitelendiren Musk, bu yıl katılarak BlackRock CEO’su Larry Fink ile sahneye çıktı.

Musk konuşmasının başında “uzaylı” şakasını yineleyerek “Bana sık sık ‘Aramızda uzaylılar var mı?’ diye soruluyor. Ben de ‘Ben öyleyim’ diyorum ama inanmıyorlar” dedi.

Yapay zekâ ve robotik alanındaki gelişmelerin eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik patlamaya ve bolluk dönemine yol açacağını iddia eden Musk, “Gerçekten o kadar çok robot ve yapay zekâ üreteceğiz ki, insan ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacaklar. Benim öngörüm, insan sayısından daha fazla robot olacağı yönünde” dedi.

TARİH VERDİ

Musk, Tesla’nın Optimus isimli insansı robotlarının yıl sonuna kadar fabrikalarda basit görevleri yerine getireceğini, 12 ay sonra ise daha karmaşık endüstriyel işleri yapabileceğini söyledi.

Musk aynı zamanda yapay zekânın 2026’nın sonuna kadar herhangi bir insandan daha zeki hâle geleceğini, beş yıl içinde ise insanlığın kolektif zekâsını aşacağını iddia etti.