Elon Musk’ın 'Hitler sosyalistti' paylaşımını Grok yalanladı

8.05.2026 23:09:00
Haber Merkezi
X platformunun sahibi Elon Musk’ın “Hitler sosyalistti” paylaşımı tartışma yarattı. Bir kullanıcının aynı iddiayı platformun yapay zekâ uygulaması Grok’a sorması üzerine Grok, Musk’ı yalanladı.

ABD’deki seçim sürecinde, Donald Trump için çalışan X’in sahibi Elon Musk, “Hitler sosyalistti. Dolayısıyla tüm sosyalistler Hitler’dir” şeklinde bir gönderi paylaştı.

Bir X kullanıcısı ise Musk’ın bu iddiasını X’in yapay zekası Grok’a sordu. Grok, “Hitler bir sosyalist miydi?” sorusuna şu yanıtı vererek Musk’ı yalanladı: “Hayır. Nazi Partisi’nin adı, işçilere propaganda açısından çekici gelmesi için “Nasyonal Sosyalist” kelimelerini içeriyordu, ancak Hitler Marksist sosyalizmi açıkça reddetti. Sosyalist/komünistleri tasfiye ettiler, partilerini yasakladılar, sanayicilerle ittifak kurdular ve ırksal milliyetçiliği ön plana çıkaran, devletin yönlendirdiği özel teşebbüs temelli bir faşist sistem yönettiler, sınıf eşitliği veya işçi mülkiyeti değil.”

