ABD’deki seçim sürecinde, Donald Trump için çalışan X’in sahibi Elon Musk, “Hitler sosyalistti. Dolayısıyla tüm sosyalistler Hitler’dir” şeklinde bir gönderi paylaştı.

Bir X kullanıcısı ise Musk’ın bu iddiasını X’in yapay zekası Grok’a sordu. Grok, “Hitler bir sosyalist miydi?” sorusuna şu yanıtı vererek Musk’ı yalanladı: “Hayır. Nazi Partisi’nin adı, işçilere propaganda açısından çekici gelmesi için “Nasyonal Sosyalist” kelimelerini içeriyordu, ancak Hitler Marksist sosyalizmi açıkça reddetti. Sosyalist/komünistleri tasfiye ettiler, partilerini yasakladılar, sanayicilerle ittifak kurdular ve ırksal milliyetçiliği ön plana çıkaran, devletin yönlendirdiği özel teşebbüs temelli bir faşist sistem yönettiler, sınıf eşitliği veya işçi mülkiyeti değil.”