Elon Musk'tan ilginç çıkış: 'Emeklilik için para biriktirmek anlamsız, çünkü...'

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, yapay zekâ ve robotik sayesinde üretimin patlayacağı, bolluk ekonomisine geçileceği bir gelecek öngördüğünü söyledi.

Musk, "Eğer konuştuklarımız gerçekleşirse, emeklilik için para biriktirmek tamamen anlamsız hale gelir" dedi.

"BUNUN BİR ÖNEMİ KALMAYACAK..."

Business Insider'ın haberine göre; Musk, “Moonshots with Peter Diamandis” isimli podcast'in son bölümünde yaptığı değerlendirmede, “Bir önerim var: Önümüzdeki 10-20 yıl için emeklilik adına para kenara koyma konusunda endişelenmeyin. Bunun bir önemi kalmayacak” dedi.

“Eğer konuştuklarımız gerçekleşirse, emeklilik için para biriktirmek tamamen anlamsız hale gelir” ifadelerini kullanan Musk, gelecekte herkesin “evrensel yüksek gelir” türünde bir modele erişebileceğini savundu.

Serveti 600 milyar doları aşan Musk, yapay zeka, robotik ve enerji teknolojilerinin üretkenliği katlayacağını ve bunun sonucunda kıtlık yerine bolluk döneminin başlayacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“GELECEĞİN İYİ TARAFI ŞU: İSTEYEN HERKES İSTEDİĞİ ŞEYE SAHİP OLABİLECEK”

Musk’a göre bu gelecek; herkes için ücretsiz bilgiye erişimin, ileri tıbbi hizmetlerin ve sınırsız mal-hizmet üretiminin standart olduğu bir sistem anlamına geliyor. Musk, “Beş yıl içinde bugünün en iyi sağlık hizmetinden daha ilerisi herkese sunulabilir” ifadelerini kullandı.

“İŞİNİZİN BİR ÖNEMİ KALMAYACAK”

Ancak Musk, bu dönüşümün sarsıntısız olmayacağına dikkat çekerek toplumsal çalkantılar ve kimlik krizleri yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu:

"Eğer istediğiniz her şeye sahipseniz, gerçekten istediğiniz gelecek bu mu? Çünkü bu durumda işinizin bir önemi kalmayacak.”