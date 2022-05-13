Elon Musk, Twitter anlaşmasını askıya aldı
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinde dikkat çekici bir açıklama geldi.
Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için teklif veren ve uluslararası kamuoyunda gündem olan Elon Musk’tan dikkat çekici bir açıklama geldi.
Kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Musk, platform üzerindeki fake ve spam hesapların incelenmesinin devam ettiğini söyledi. Musk, “Şu an platformdaki sahte kullanıcıların hesaplanması sürdüğü için anlaşma geçici olarak beklemede. Bu sahte kullanıcı sayısı toplam sayının yüzde 5’inden daha az” dedi.
Twitter konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Şirket bu ayın başında yaptığı açıklamada sahte hesapların oranının yüzde 5’i geçmediğini aktarmıştı.
Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, Twitter’ı alması durumunda bütün sahte hesapları ve botları platformdan kaldıracağını açıklamıştı.
Video Haberler
- Kripto para can aldı!
- 'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- Kılıçdaroğlu son noktayı koydu
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Almanya'dan Rusya'ya suçlama
- ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
- 'İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemediler'
- AKP tabanında 'B planı' arayışı