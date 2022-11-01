Elon Musk Twitter yönetim kurulunu feshetti
ABD'li iş insanı Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın yönetim kurulunu feshederek şirketin tek yöneticisi oldu.
Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ın yönetim kurulunu feshetti.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecini tamamlayan Elon Musk, şirketin "tek yöneticisi" oldu. SEC raporuna göre Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in yeğeni Suudi Prens Alwaleed bin Talal'ın da Twitter'ın en büyük ikinci hissedarı olduğu görüldü.
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Öte yandan, geçtiğimiz hafta satın alma sürecini tamamlayan Musk, Twitter CEO’su Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in işine son vermişti. Musk 4 ismi, platformdaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçlamıştı. Musk’ın Twitter'ın CEO'su olmayı ve ayrıca kullanıcılar üzerindeki kalıcı yasakları kaldırmayı planladığı belirtilmişti.
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