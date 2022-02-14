Elon Musk'ın başı dertte: Neuralink projesinde facia
Uzun süredir konuşulan Neuralink projesinde yapılan testlerde, beynine takılan çipler yüzünden 23 maymunun 15'inin öldüğü ifade edildi. Hem Neuralink hem de projeyi yürüten Elon Musk konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.
İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.
İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.
23 MAYMUNDAN 15'İ ÖLDÜ
Hayvan savunucuları tarafından yapılan açıklamalarda, Neuralink teknolojisi kapsamında 23 maymunla ölümcül çalışmalar yapıldığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Sızdırılan 700 sayfalık belgelere göre, Neuralink testlerine giren 23 maymunun 15'i öldü.
HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARINDAN PROTESTO
Hayvan hakları savunucusu Sorumlu Tıp Merkezleri Komitesi'nde (PCRM) çalışan Jeremy Beckham, beynine implant takılan hemen her maymunun acı çekerek öldüğünü söyledi. Neuralink için hayvanların bile bile sakat bırakıldığını söyleyen Beckham, bu hayvanların çeşitli enfeksiyonlara ve beyin kanamalarına maruz kaldıklarını ve en sonunda öldüklerini belirtti. Neuralink cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmasa da son zamanlarda bu tip iddiaların çoğalması, projenin geleceğini de tehlikeye atabilir.
İNSAN DENEYLERİNİN 2022'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Neuralink, yavaş yavaş çipleri insanlar üzerinde denemek için çalışmalara başladı. Şirket, şimdilerde teknolojiyi insanlarda test edecek bir klinik deneme direktörü arıyor. Elon Musk, Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) şirkete onay vermesi halinde, insan deneylerinin 2022'de başlamasını umduğunu açıklamıştı.
Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor. Neuralink projesi eğer amacına ulaşırsa, özellikle engelli bireylerin hayatını oldukça kolaylaştıracak. Bir örnek vermek gerekirse, engelli bireyler Neuralink sayesinde klavyeye hiç dokunmadan, yalnızca düşünceleri ile yazı yazabilecek.
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