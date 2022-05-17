Elon Musk'ın 'sahte hesap' açıklaması, Twitter'ı daha ucuza alma çabası mı?

17 Mayıs 2022 Salı, 05:26

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Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını "sahte hesaplar kaygısı nedeniyle" askıya aldığını açıklamasının ardından, Twitter'ın yönetim kurulu başkanından açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Parag Agrawal, şirketin, kullanıcıların yüzde 5'inden daha azının sahte hesap olduğunu değerlendirdiğini belirtti.

Musk ise bu açıklamaya "gülen kaka yığını" emojisiyle yanıt verdi. Ardından da Twitter'ın sahte hesapları hafife aldığına dair düşüncesini bir kez daha dile getirdi.

https://twitter.com/elonmusk/status/1526246899606601730?s=20&t=j-IAjVb8Kauqs6WY_sDl9w

Uzmanlar, Musk'ın Twitter'ın satışı için bir kez daha masaya oturarak pazarlık yapmayı ve fiyatı düşürmeyi hedeflediğini söylüyor.

Bu görüş, Pazartesi günü Musk'ın katıldığı bir teknoloji konferansında "Twitter anlaşmasının daha düşük bir fiyata yapılması ihtimal dışı değil" açıklaması yapması üzerine daha da ciddiyet kazandı.

Musk, sahte hesapların şirketin açıkladığının dört katı kadar fazla olabileceğini savunuyor.

Agrawal ise bir dizi tweet atarak şirketin açıkladığı rakamların doğru olduğunu söyledi; bunları verilerle, gerçeklerle tartışabileceğini belirtti. Twitter'ın günlük olarak 500 binden fazla hesabı sahte olabileceği şüphesiyle askıya aldığını; milyonlarcasını da kapattığını açıkladı.

Verilere nasıl ulaştıklarıyla ilgili süreci genel hatlarıyla geçen hafta Musk'la paylaştıklarını belirten Agrawal, "Musk ile görüşmelere devam etmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

Musk, geçen hafta 'Twiter'daki söz konusu hesapların bütün kullanıcı sayısının yüzde 5'inden az olduğuna' ilişkin verinin teyit edilmesini beklediğini söyleyerek satış anlaşmasını askıya almıştı.

Açıklamanın ardından Twitter'in hisseleri açılış önce piyasa işlemlerinde yüzde 25 oranında değer kaybetti. Şirketin hissesi 38 dolara kadar düştü. Musk ise şirketi satın alırken hisse başına 54,20 dolar teklif etmişti.

Twitter iki hafta önce yaptığı açıklamada yılın ilk üç ayında sahte hesapların kullanıcıların tamamının yüzde 5'ini aşmadığını duyurmuştu.

Satış için geçen ay uzlaşmaya varılsa da, anlaşmanın birkaç ay daha sonuçlanması beklenmiyor.

Wedbush Securities adlı şirketten uzman Dan Ives, Musk'ın Twitter yatırımı için gelir kapısı olan Tesla hisselerindeki büyük düşüşün, Musk'ın tavrında değişikliğe yol açtığını söylüyor. Ives, Musk'ın Twitter'ın satışını da daha düşük bir fiyata kapatmayı umduğu görüşünde.