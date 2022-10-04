Elon Musk'ın Ukrayna anketine sert tepki: Zelenski'den karşı anket geldi

04 Ekim 2022 Salı, 13:23

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için önerilerini belirttiği bir anket paylaştı.

Elon Musk, paylaştığı ankette 4 konu üzerindeki önerileri kapsamında kullanıcılardan "evet" ya da "hayır" yanıtı vermelerini istedi.

Musk, "Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da BM gözetiminde yeni referandumların yapılmasını, Ukrayna'nın tarafsızlık taahhüdünde bulunmasını, Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olmasının tanınmasını ve Kırım'a su temininin güvence altına alınmasını" önerdi.

Musk, söz konusu anketten kısa bir süre önce, "O zaman şunu deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan insanların iradesi karar vermeli" diyerek başka bir anket paylaştı.

Musk ayrıca, Ukraynalılardan ankete karşı gelen tepki sonrasında, "Bu ankete yönelik bot saldırısı güçlü!" yorumunu yaptı.

ZELENSKİ TEPKİ GÖSTERDİ

Elon Musk'ın, önerilerini paylaştığı ankete yönelik Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den tepki geldi.

Zelenski, Twitter hesabından bir anket paylaşarak, "Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen mi yoksa Rusya'yı destekleyen mi?" diye sordu.

UKRAYNALI BÜYÜKELÇİDEN KÜFÜRLÜ YANIT

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk de Elon Musk'ın paylaştığı ankete tepki göstererek küfürlü bir yanıt verdi.

Andrij Melnyk, verdiği yanıtta "Sana diplomatik olarak verebileceğim en iyi yanıt s..... g.. Elon Musk" ifadelerini kullandı.

Melnyk ayrıca, ikinci tweetinde ise "Tek sonuç şu ki, artık hiçbir Ukraynalı asla senin kalitesiz tesla çöpünü satın almayacak. Bu yüzden sana iyi şanslar" yorumunda bulundu.